１４日午前９時半頃、栃木県上三川（かみのかわ）町上神主、農業会社役員の６０歳代男性方から「強盗です。家族がバールで殴られた」と１１０番があった。目出し帽をかぶった複数人が押し入り、妻の富山英子さん（６９）と４０歳代の長男、３０歳代の次男の３人が刺されるなどし、英子さんが死亡した。長男と次男は頭などに出血がある。県警は同日夜、英子さんに対する強盗殺人容疑でいずれも自称、相模原市の高校生で１６歳の少