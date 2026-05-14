俳優の大和田獏さん（75）と娘の大和田美帆さん（42）が、突然の別れとなった家族、岡江久美子さんへの思いを明かしました。2020年4月に新型コロナウイルスによる肺炎のため、63歳で亡くなった大和田獏さんの妻で俳優の岡江久美子さん。獏さんは当時のことについて、「（妻が亡くなったときは）コロナというものがまず未知のものだったし、その中であっという間というのが確かにあるのかもしれませんね」と話し、美帆さんは「（母