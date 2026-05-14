それでいいじゃないか▶▶この作品を最初から読む家に何もなさ過ぎて唖然とされるほど、物がない空間が好きなゆるりまいさん。捨てる快感にハマり、捨ての限界に挑み続けるうちに、自他ともに認める「スーパー捨て魔」になります。でも驚くことに、ゆるりさんが生まれ育ったのは、友人を呼ぶこともできない、物だらけの「汚屋敷」でした。いかにしてゆるりさんは「片付け」に目覚めたのか。断捨離のヒントが詰まった、ゆ