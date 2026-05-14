Suchmosが、3月13日のゼビオアリーナ仙台公演を皮切りに『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』を全国4都市で開催する。 （関連：ELLEGARDEN×MONGOL800の対バンから浮かぶ熱いドラマONE OK ROCK×UVERworld、Suchmos×藤井 風…注目公演続く） 同ツアーは、Suchmosのゆかりのある4都市の港を巡るツアーだ。8年ぶりの全国アリーナワンマンツアーとなる。 なお、同ツアーのチケットは本日