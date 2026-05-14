サンクチュアリ・パブリッシングが、ライトノベル事業への参入第一弾となる『ド天然魔王、「魔王」を倒しにいく』（著：夜方宵、イラスト：13F）を刊行した。 【画像】「勘違い系コメディ」ラノベ『ド天然魔王、「魔王」を倒しにいく』 本作は、前の世界で世界制覇を成し遂げた最強魔王ヴァルトロスが、新たな世界に「勇者」として召喚されるところから始まる物語。召喚先の世界にも「魔王」が存在することに激怒するヴァル