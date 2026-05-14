【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Suchmosの全国対バンツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』が、5月14日のKT Zepp Yokohama公演よりスタート。2027年3月から全国4都市8公演を巡る、あらたなアリーナワンマンツアーの開催を発表した。 ■アリーナツアーチケット一次先行（抽選）スタート 『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』と名付けられた本公演は、8年ぶりのアリー