サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が、14日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。日本代表で一番負けん気が強い選手を明かす場面があった。5月15日にはW杯北中米大会に臨む日本代表メンバーが発表される。その中で、柿谷氏はC大阪時代の後半のMF南野拓実（モナコ）に言及。「能力は間違いなかったし、でも何が一番凄いかって、負けん気の強さが凄い。負けず嫌いさでは日本代表の中でもトップだ