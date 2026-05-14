どこか懐かしい「レモンケーキ」が今、コンビニスイーツに登場したり、東京に専門店がオープンするなど、ブームを巻き起こしています。【写真を見る】“進化した”レモンケーキとは？日本一〇〇なものも…コンビニや老舗洋菓子メーカーも…“レモンケーキ”が大ブーム！変わらないレモンの形、レモンの爽やかな風味が口に広がる「レモンケーキ」。いまはコンビニでも！4月21日にファミリーマートで発売されたのは、1個160円のレモ