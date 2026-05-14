◇パ・リーグ日本ハム3―5ロッテ（2026年5月14日ZOZOマリン）日本ハムの連勝は「4」でストップ。借金1に逆戻りとなった。先発の細野は「テンポが悪かった。2回からテンポを急いでほしいと言ってよくなって。難しいですけどね、入りは」とノーヒットノーラン達成以降5試合で白星なしの左腕に首をひねった。9回には浅間、清宮幸の連続ソロで2点差としたが、及ばず。新庄剛志監督（54）は「いい粘りは見せましたけどね。