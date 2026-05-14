巨人の井上温大投手が１５日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で今季３勝目を目指して先発する。１４日はジャイアンツ球場でキャッチボールなどで調整を行った。５月３日の阪神戦以来、中１１日での登板となるが「キャッチボールの強度を落としめで投げて、肩肘の回復にちょっと意識しました」と休養十分。今季の２勝はともにＤｅＮＡ戦で、さらに６連勝中と相性はいいが「強力打線なので先頭を切れるようにしたいと思います」と意気込