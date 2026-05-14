ラグビー「ＮＴＴリーグワン２０２５―２６」のプレーオフ（ＰＯ）は、２３日から秩父宮ラグビー場で幕を開ける。１４日はＰＯに進んだ６チームが会見。レギュラーシーズン（ＲＳ）を１位で通過し、準決勝（３０日、秩父宮）から戦う神戸のＳＯ李承信共同主将は「一貫性をもってパフォーマンスできていたし、試合を重ねるごとにチームとして成長できていた」と、改めて１８節を振り返った。今季は１６勝２敗でＲＳ１位。李は「