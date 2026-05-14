【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・井上温大―ＤｅＮＡ・平良拳太郎（１８時・東京ドーム）◆中日・柳裕也―ヤクルト・高梨裕稔（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・大竹耕太郎―広島・栗林良吏（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆日本ハム・達孝太―西武・平良海馬（１８時・エスコンＦ）◆楽天・早川隆久―ソフトバンク・上沢直之（１３時・楽天モバイル）◆ロッテ・ロング―オリックス・高島泰都（１８時・ＺＯ