元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみが１４日、自身のＳＮＳを更新。プライベートショットが話題になっている。インスタグラムに「ＴｏｋｙｏＤｉｓｎｅｙｌａｎｄ」と書き始め、「友達家族と皆んなで行ってきました３家族お揃いでミッキーミニーＴ着て、耳も完全装備」とミニーのＴシャツに耳カチューシャをつけて、シンデレラ城の前でポーズを取る写真を載せた高橋。「行った日が良かったのか、そこまでの混雑は避けら