暖かくなる初夏に向けて、軽やかなスタイルへシフトチェンジしてみませんか？ 短めにカットするだけでなく、カラーやスタイリングを工夫したり、レイヤーを入れたりしても、抜け感が加わって夏っぽさを取り入れられそう◎ 今回はこれからの季節にぴったりな「軽やかこなれたボブ」をご紹介します。 控えめな外ハネが美しいくびれボブ 毛先はプツッと感を残しつつ軽めに整え、トップは毛束をつまむように内へ