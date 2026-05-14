元フジテレビで、フリーの高島彩アナウンサーが１４日、自身のインスタグラムを更新した。元フジテレビでフリーの加藤綾子アナウンサーとフジテレビの井上清華アナウンサーとのリール動画を公開し、「いつかのランチ」「なんとこの２人、お誕生日が同じという奇跡」と４月２３日生まれの後輩２人を祝福。「この時間永遠に続けー」とつづった。加藤アナは「私も幸せすぎましたーこうして集まれることに本当に感謝ですい