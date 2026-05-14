◆パ・リーグロッテ３―５日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムはロッテに敗れ、今季最多の５連勝とはならなかった。勝てば４月１４日以来１か月ぶりの貯金生活だったが借金１に逆戻りした。新庄監督は試合後、第一声で、「いい粘り見せましたけど、まあ仕方ない。以上」。１―５の９回、浅間、清宮幸の２者連続本塁打で２点差に迫り、なお２死一、三塁と追い上げた攻撃を評価した。４回の守備から二塁・カストロと