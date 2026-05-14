人気コスプレイヤー・あゆのが、5月12日発売の「週刊SPA! 」(扶桑社)5月19日号の「推し撮」に登場した。 【写真】半袖＆短パンでも分かるムチムチボディ 部活をテーマに撮影を敢行。体育館で半袖＆短パンのバレーボールのユニホーム姿に着替え、ムチムチボディを披露したかと思えば、海辺では水着姿で大きなマシュマロがあふれ出しそうになっている。 自身のXでは「5/12(火)発売の『週刊SPA!