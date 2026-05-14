昨年、神奈川・横浜アリーナでのライブを皮切りに再始動し、きょう14日から全国対バンツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』をスタートさせたSuchmosが、来年3月から全国4都市8公演を巡る新たなアリーナワンマンツアーを発表した。【ライブ写真多数】待望の復活を果たしたSuchmosの ベーシストの山本連のソロショットも『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』と題された同ツアーは、8年ぶりのアリーナツアーとなり、宮城・ゼビオア