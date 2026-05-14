新日本プロレスは14日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」が開幕した。B組で14年ぶりに出場したDDT所属の佐々木大輔がエル・デスペラードを下して白星スタートを切った。デスペラードは脳天砕き、岩石落としギラータ・デ・アンヘルもカウント2。10分、佐々木がデスペラードにスピアで場外へ。椅子に座らせ、コーナーからダイビングエルボー。デスペラードはスタインバスター、マフラー式足固め。佐々木がうまく返