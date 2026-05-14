「ロッテ５−３日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハム・清宮幸太郎内野手が、九回に右翼ポール直撃の８号ソロを放った。ＺＯＺＯマリンではポール直撃の本塁打を放った選手に、ロッテの人気菓子「トッポ」（１０００個）が贈呈される。試合には敗れたが、清宮幸はトッポの話題を振られると「僕らももらえるんですか？ビジター側も？何個もらえるんですか？」と反応。報道陣から個数を伝えられると、「１