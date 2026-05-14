ユナイテッド航空は、東京/成田〜シカゴ/オヘア線の運航を、10月24日から再開する。1日1往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。所要時間は東京/成田発が11時間50分、シカゴ/オヘア発が13時間35分。羽田空港の発着枠拡大に伴い、同路線は2020年7月に東京/羽田〜シカゴ/オヘア線に移管していた。ユナイテッド航空と全日本空輸（ANA）のネットワークを通じ、アジア太平洋地域21都市への接続が可能となるスケジュール