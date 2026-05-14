ユナイテッド航空は、札幌/千歳〜サンフランシスコ線を12月11日に開設する。札幌/千歳発が月・木・土曜、サンフランシスコが水・金・日曜の週3往復を、2027年3月27日まで季節運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は札幌/千歳発が9時間5分、サンフランシスコ発が10時間45分。札幌とアメリカ本土を結ぶ初の直行便で、スキーやグルメなどを楽しむ旅行者の利用を想定する。パトリック・クエール ネットワークプラ