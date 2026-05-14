全国のアイスクリームを集めた日本最大級のアイスクリームイベント「あいぱく」。 15日から長崎市で始まります。 出店する21店舗のうち、14店舗が県内初出店。 日本アイスマニア協会が厳選した、話題のアイスクリーム130種類以上が味わえます。 ※詳しくは動画をご覧ください 神奈川県横須賀市から初出店したのは、クラフトアイス店「ミリオンダラーアイスクリームパー