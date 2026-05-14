元プロボクシング世界3階級王者の亀田興毅さんは5月14日、自身のInstagramを更新。引退後の写真を公開しました。【写真】亀田興毅のムキムキボディ「少し筋トレしたらすぐゴツくなる」亀田さんは「これは引退してからの写真。昔から少し筋トレしたらすぐゴツくなる。ドーピングではない」とつづり、1枚の写真を投稿。上半身裸でポーズを決め、口を大きく開けた姿です。鍛え上げられた筋肉から血管が浮き出ており、とても格好いいで