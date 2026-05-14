2022年から2シーズンにわたり放送され、2024年にはスペシャルドラマも放送された『正直不動産』。ひょんなことから嘘がつけなくなったエリート営業マンが、正直すぎる営業で不動産業界の闇をぶっちゃける痛快ビジネスコメディーとして人気を博してきた。そんなシリーズが、待望の映画化を果たす。【写真】「本音で生きていたほうが楽」山下智久の“正直”グラビアシーズン1から主人公・永瀬財地を演じる山下智久が喜びを語った