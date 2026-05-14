＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】カメラが捉えた着物姿の美人女優白熱した取組が続く五月場所の五日目、土俵上で披露された力士の“美しすぎる所作”を客席で見守る着物姿の美人女優の“凛とした”姿をカメラが捉えた。ひと際目を引く存在感に「お着物姿美しい」「オーラがすごい」といった驚嘆の声が相次いだ。注目のシーンは、前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）と前頭十四枚目・狼雅（二子山）の