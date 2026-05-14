東京美容外科の統括院長で、グループ年商は「200億円」を超えるという医師・麻生泰氏が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、美容外科医の収入事情について言及した。「美容外科医の年収2000万〜5000万円、どう変動するの?」という質問が寄せられた。麻生氏はこれに「自分で患者さんを集められて、施術して満足させられる人というのは、青天井だと思いますよ。それでも最低保証が2000万円ということなんじゃないです