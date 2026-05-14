「ロッテ５−３日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリン）日本ハムは敗れ、連勝は４でストップ。再び借金１となった。九回は浅間、清宮幸の連続ソロで２点差。さらに２死一、三塁まで攻めたが、反撃はここまでだった。新庄監督は「いい粘りは見せましたけどね。仕方ない」とうなずいた。今季は守備の乱れが目立つ中で、細かいミスも逃さなかった。四回から二塁手・カストロと左翼手・野村の守備位置を入れ替えた。この意図につ