ニトリホールディングスの1年間の決算では、最終的な利益が4期ぶりに増えました。ただ、イラン情勢をうけて、似鳥会長は「石油が上がったことで、すごく影響がある」とコストの増加に懸念を示しました。ニトリホールディングスは、今年3月までの1年間の決算を発表し、売り上げは9122億円となりました。前の1年と比べると1.8%減っています。一方、コスト削減などで最終的な利益は8.1%増え、892億円となりました。4期ぶりの増益です