新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」が１４日の後楽園大会で開幕。Ｂブロック公式戦で、豹（２９＝ドラゴンゲート）がＹＯＨ（３７）を下し、白星発進となった。開幕前、豹は初出場となるＢＯＳＪに「出る人全員が僕より知名度が上」と語っていた。念願の舞台での初戦は、瞬く間に決着がついた。開始早々に豹は、バク転からの四足歩行などアクロバティックな動きを見せ、会場を