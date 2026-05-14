ロシアフィギュアスケート界の重鎮タチアナ・タラソワ氏が、日本の大エースを祝福した。ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得した女子の坂本花織（シスメックス）は、１３日に兵庫・神戸市内で引退会見を実施した。終盤には「この場を借りて、もう一つ報告があります。私事ではございますが、先日結婚いたしました」と発表。まさかのサプライズには歓喜の声が上がっていた。坂本の結婚報告は世界に拡散され、