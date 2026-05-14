スピードスケート女子で五輪１０個のメダルを獲得した高木美帆さんが１４日、自身のＳＮＳを更新。自慢の黒髪で表彰を受けた。この日、「今、もっとも黒髪の似合う方」に向けて、その美しさを称え贈られる「黒髪大賞」の授賞式に出席。特別賞を受賞した高木さんは「素敵な衣装と髪型をセットしていただけて気恥ずかしい思いもありながら楽しい式となりました」とつづり、黒髪とワンピース姿の写真を投稿した。さらに「特