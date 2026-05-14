「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、昨年大人気だった『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が今年も登場♡2026年5月20日（水）より、JR東京駅店や通販サイトなどで期間限定発売されます。さらに今回は、ランチトートバッグやポーチなどの新作グッズも仲間入り。ドナルドダックのお誕生日シーズンを盛り上げる、甘くてキュートなラインアップに注