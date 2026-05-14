記者会見する拉致被害者家族会の横田拓也代表＝14日午後、東京・永田町の自民党本部自民党は14日、先の衆院選で当選した新人議員を対象に、北朝鮮による拉致問題などを議題とした研修会を党本部で開いた。人材養成組織「中央政治大学院」で学院長を務める山田宏参院議員は「拉致問題は高市内閣の一丁目一番地だ」と強調した。講演した拉致被害者家族会の横田拓也代表は終了後、記者会見で「昔話ではなく、現在進行形の問題だ」と