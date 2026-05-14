障害の種類や程度に関係なく、誰でも一緒にプレーできるスポーツ「ハンドサッカー」。体験してみると、「みんなが主役」になれるようにさまざまな工夫がされていました。【写真を見る】画像で解説 1人1人ルールが違う「ハンドサッカー」「1人1人ルールが違う」ハンドサッカーとは？高柳光希キャスター：パラリンピックなどを通して、パラスポーツはかなり身近になってきました。多くのパラスポーツは「障害の種類や重さ」によって