◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(14日、横浜スタジアム)延長戦でも好プレーが飛び出しました。3回にヒュンメル選手の右中間への打球にカリステ選手が爆走でボールをキャッチしました。対してDeNAは6回1アウトの場面で村松開人選手がレフト後方に打球を飛ばすも佐野恵太選手がフェンス激突のハッスルプレーで防ぎました。0-0と激しい投手戦の中、試合は延長戦へ。10回2アウト1塁の場面で、DeNAの攻撃で京田陽太選手がライト線へ打球