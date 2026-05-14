Gカップバストと高身長を武器にした「超Z世代スタイル」で注目を集める野村るなさん（19）のSPA！デジタル写真集「野村るなZ世代のGカップボディ」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】才色兼備？な野村るなさん野村さんの武器はしなやかな体を生かしたポージング。撮影のテーマは、秘書を目指す女のコの日常。2人だけの空間で、髪を後ろに結い眼鏡がチャームポイントの女のコに扮した野村さんが、一生懸命にお仕事