相手から理不尽なことを言われてしまい、どう対応すればいいのか分からず戸惑った経験はないでしょうか。B.B軍曹さんが投稿した作品『敵を味方に変える話し方』は、そんな悩む状況での対応の仕方を描いており、SNSで話題となっています。【漫画】『敵を味方に変える話し方』（全編を読む）それは、かつて作者が病院に勤務していた頃のことです。作者は患者さんから「上を出せ！」と激しく怒鳴られてしまいます。これに対して作者は