もはや走る“オフィス”!?BMWは2026年4月22日、4年ぶりに大幅改良を受けたフラッグシップセダン新型「7シリーズ」を初公開しました。北京やニューヨーク、日本では東京・麻布台ヒルズで同時公開された新型7シリーズは、BMW次世代EV群「ノイエ・クラッセ」の技術を先行採用するモデルとしても注目したい1台です。【画像】巨大スクリーン採用！ これが4年ぶり大刷新の新型「“超高級”セダン」です！ 画像で見る（60枚）今回の