誰よりも早く食事を終え、自分の食器をさっとキッチンへ運ぶ。主婦として、あるいは忙しいビジネスパーソンとして、普段なら「手際がいい」「片付け上手」と捉えられるはずのこの行動。ところがこの行動がトラブルに発展してしまうこともあるようです。『食べるのが早いって、そんなに嫌なことでしょうか？』義実家の集まりで、誰よりも早く、なんと10分ほどで食事を終えた投稿者さん。「ごちそうさま」と食器を下げたところ、義父