水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。「オンナ好きには、オンナよ。」佳乃の指令で、イケメン経営者である麗奈の不倫夫・樹にハニートラップ大作戦！仕掛け人は…復讐同盟の一員である奈津子！？【動画】不倫夫にハニートラップ！性加害をでっちあげて脅し、どん底に突き落とす復讐を！第7話 ハニートラップで地獄へ堕とす。ついに本性を露わにし