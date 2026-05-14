私はユイ（36）。バツイチの子ナシです。私は元旦那のことが大好きでしたが、結婚生活は幸せではありませんでした。大事にされなかったからです。けれど、ケイゴは私をすごく大事にしてくれます。人の欲望って尽きることがないんですよね。私の意見をケイゴが聞けば聞くほど、ワガママを受け入れてくれればくれるほど、私はケイゴをコントロールしたくなってしまったのです。コントロールするためにもっとも簡単な方法は、不機嫌に