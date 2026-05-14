5月14日に告示された新潟県知事選挙。今回の知事選には、現職と新人2人のあわせて3人が立候補しました。選挙戦では、2期8年の花角県政の評価や柏崎刈羽原発の再稼働を容認したプロセスなどが争点となっています。3期目の当選を目指す現職・花角英世氏の第一声です。 皆さん、おはようございます。いや、本当に大勢の皆さんにお集まりいただきました。ありがとうございます。このたびの県知事選挙、3期目を目指して立候補いたしま