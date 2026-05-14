5月14日に告示された新潟県知事選挙。今回の知事選には、現職と新人2人のあわせて3人が立候補しました。選挙戦では、2期8年の花角県政の評価や柏崎刈羽原発の再稼働を容認したプロセスなどが争点となっています。県議から知事選初挑戦の新人・土田竜吾氏の第一声です。 皆さん、おはようございます。いよいよこの日を迎えることができました。改めまして、新潟県知事候補の土田竜吾でございます。どうぞよろしくお願いいたします