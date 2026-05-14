5月14日に告示された新潟県知事選挙。今回の知事選には、現職と新人2人のあわせて3人が立候補しました。選挙戦では、2期8年の花角県政の評価や柏崎刈羽原発の再稼働を容認したプロセスなどが争点となっています。知事選2回目の挑戦となる新人・安中聡氏の第一声です。 皆さま、おはようございます。届け出を済ませて、晴れて新潟県知事候補となりました安中聡でございます。本日5月14日から5月30日までの選挙戦の期間、しっかり