ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」は14日、3日目が終了した。3日目1R。デビュー初のイン戦で見事に逃げ切った樋江井舞（24＝愛知）は、後半9Rも先マイした平田さやかに2コース差しから猛チャージ。2周1マークの差しハンドルで雌雄を決し、連勝を決めた。「前半は緊張し過ぎるほど緊張した。後半は展示直前にチルトマイナスに下げたので半信半疑だったけど出足、回り足が良かった」