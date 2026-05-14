女子ゴルフ下部のステップアップツアー、CTBCレディースは14日、台湾のオリエントGC（6567ヤード、パー72）で第1ラウンドが行われ、平岡瑠依が69で回って首位に立った。野沢真央らが1打差の5位で続いた。（共同）