ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOAT RACE」杯が、15日に開幕する。なお最終12Rの締め切り予定時刻は22時54分。いきなり黄色信号点灯か。清水愛海（26＝山口）が手にしたのは今節の中で最も2連対率が低い55号機（20.2％）。特訓後は「弱いですね」と一言。「乗り心地はいいけど、スタートも届いていないしエンジン自体にパワーがないような体感。足が欲しい…」と嘆いていた。一方で、本人