「偉大な指導者」「尊敬するトランプ大統領」とお互いを褒め合う場面もみられました。14日に行われた米中首脳会談。注目の「台湾問題」について言及はあったのでしょうか。■トランプ大統領を一目見ようと…人だかりアメリカ・トランプ大統領「すばらしい。すばらしい場所だ。中国は美しい」およそ9年ぶりの中国訪問。世界が注目しています。トランプ大統領が滞在しているホテルでは、その姿を一目見ようと朝から人だかりが。中国