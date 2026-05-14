賀来賢人（36）が14日、都内の日本外国特派員協会で、米国人のデイブ・ボイル監督と共同で24年4月に設立した映像制作会社「SIGNAL181」の長編映画第1弾「Never After Dark／ネバーアフターダーク」の会見を開いた。冒頭から「俳優をしております。今回のプロデューサーもしています。デイブとは2年前に会社を作って、デビュー作になります。思い入れのある作品です」と、英語と日本語であいさつした。ただ、質疑応答で資金集めの方